Selvaggia Lucarelli rifiuta il Grande Fratello | Resto a Ballando

Dal 2016 Selvaggia Lucarelli è uno dei volti fissi della giuria di Ballando con le Stelle. Quest’anno, però, il suo nome era circolato anche come possibile opinionista del Grande Fratello. Un’ipotesi che ha fatto discutere, ma che la diretta interessata ha voluto chiarire una volta per tutte. A spiegare cosa è realmente successo è stata proprio la giornalista e scrittrice, intervistata da SuperGuidaTv: “L’offerta è arrivata molto tardi, troppo a ridosso dell’inizio di Ballando con le Stelle. Non c’è stato nemmeno il tempo di discuterne. Sia io che chi me l’ha proposta abbiamo capito che i tempi non erano quelli giusti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Selvaggia Lucarelli rifiuta il Grande Fratello: “Resto a Ballando”

In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli

Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta

L’analisi di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso è spietata ma perfetta: ecco le sue parole

Meno male che Selvaggia Lucarelli c’è: ecco come ha massacrato Fabrizio Corona

“Penserai di sedere in paradiso con i comici e ti ritroverai in un angolo con Andrea Pucci" Ma la battuta di Selvaggia Lucarelli non sembra essere piaciuta ad Andrea Pucci che risponde così alla giornalista. - facebook.com Vai su Facebook

Selvaggia Lucarelli non è ancora arrivata. Si è trattenuta nei corridoi con Belen? #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Perché Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura - Simona Ventura avrebbe voluto avere al suo fianco Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello ... Secondo fanpage.it

Sapevate che Selvaggia Lucarelli era stata contattata come opinionista del Grande Fratello? Ecco perché ha rifiutato - La proposta c'è stata, ma lei ha detto no: anzi, non ha fatto nemmeno in tempo a dirlo. Scrive donnapop.it