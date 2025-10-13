Selvaggia Lucarelli rifiuta il Grande Fratello | Resto a Ballando

Dal 2016 Selvaggia Lucarelli è uno dei volti fissi della giuria di Ballando con le Stelle. Quest’anno, però, il suo nome era circolato anche come possibile opinionista del Grande Fratello. Un’ipotesi che ha fatto discutere, ma che la diretta interessata ha voluto chiarire una volta per tutte. A spiegare cosa è realmente successo è stata proprio la giornalista e scrittrice, intervistata da SuperGuidaTv: “L’offerta è arrivata molto tardi, troppo a ridosso dell’inizio di Ballando con le Stelle. Non c’è stato nemmeno il tempo di discuterne. Sia io che chi me l’ha proposta abbiamo capito che i tempi non erano quelli giusti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Selvaggia Lucarelli rifiuta il Grande Fratello: “Resto a Ballando”

