Selvaggia Lucarelli dal 2016 è giudice di Ballando con le Stelle. Quest'anno poteva essere opinionista al Grande Fratello e invece no. La diretta interessata spiega cos'è successo. L'offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall'inizio di Ballando con le Stelle e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso, nel senso che abbiamo capito entrambi, io che ho ricevuto l'offerta e chi me l'ha fatta, che i tempi erano un po' sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando con le Stelle. Sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro, ho lavorato da dieci anni con loro, sono felice di fare questo programma e poi se ci saranno altre decisioni da prendere, offerte da valutare, lo si farà con calma l'anno prossimo, ma lasciando aperta qualsiasi porta e senza averne chiusa alcuna in questo momento, né in Rai né a Mediaset.

© Bubinoblog - SELVAGGIA LUCARELLI: RESTO A BALLANDO, NO AL GRANDE FRATELLO PER UN MOTIVO