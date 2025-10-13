N elle antiche tradizioni sciamaniche, l’animale guida è un alleato invisibile che ci accompagna nel cammino. Non è una fantasia, ma una forza archetipica che prende forma per guidarci verso l’equilibrio. Ogni donna può incontrare questo animale interiore: un lupo che insegna il coraggio, un cervo che sussurra la grazia, un uccello che apre al volo della libert à. La psicologia immaginale ci invita a pensare all’animale guida non come a un “totem” fisso, ma come a un’immagine vivente che nasce dall’inconscio e si muove con le stagioni della vita. È una parte di noi che si rivela quando impariamo ad ascoltare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Selene Calloni Williams spiega che il corpo è un vero e proprio oracolo