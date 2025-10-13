Segreti di famiglia 2 replica puntata 13 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Pars si reca da Mert per chiedergli di aiutarlo ad avere delle informazioni. Defne torna a casa. Pars scrive la lettera di dimissioni ma poi sembra ripensarci. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 69 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

