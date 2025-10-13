''È una vita che sono vicina al mondo ebraico, una vita che sono impegnata in questa battaglia contro pregiudizio e discriminazione, non dimenticate che vengo dai Radicali, che hanno sempre avuto una posizione molto chiara. La politica purtroppo oggi ribalta e strumentalizza qualsiasi cosa. La verità è che li ho toccati su un nervo scoperto". Lo dice in un'intervista a 'il Giornale' la ministra della Famiglia Eugenia Roccella chiarendo le parole pronunciate ieri sui viaggi di istruzione ad Auschwitz, che avevano innescato una polemica con Liliana Segre. La senatrice sopravvissuta ai campi di concentramento aveva replicato: "La memoria della Shoah fa male a chi ha scheletri nell'armadio". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Segre-Roccella, scontro su gite Auschwitz. Ministra: "Utili se antisemitismo consapevole"