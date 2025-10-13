Segre-Roccella scontro su gite Auschwitz Ministra | Utili se antisemitismo consapevole

Tg24.sky.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''È una vita che sono vicina al mondo ebraico, una vita che sono impegnata in questa battaglia contro pregiudizio e discriminazione, non dimenticate che vengo dai Radicali, che hanno sempre avuto una posizione molto chiara. La politica purtroppo oggi ribalta e strumentalizza qualsiasi cosa. La verità è che li ho toccati su un nervo scoperto". Lo dice in un'intervista a 'il Giornale' la ministra della Famiglia Eugenia Roccella chiarendo le parole pronunciate ieri sui viaggi di istruzione ad Auschwitz, che avevano innescato una polemica con Liliana Segre. La senatrice sopravvissuta ai campi di concentramento aveva replicato: "La memoria della Shoah fa male a chi ha scheletri nell'armadio". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

segre roccella scontro su gite auschwitz ministra utili se antisemitismo consapevole

© Tg24.sky.it - Segre-Roccella, scontro su gite Auschwitz. Ministra: "Utili se antisemitismo consapevole"

In questa notizia si parla di: segre - roccella

Roccella: “Le gite ad Auschwitz servono per dire che l’antisemitismo è solo fascista”. Segre: “Stento a crederci”

Roccella: «Le gite scolastiche ad Auschwitz servono a dire che l'antisemitismo è solo del fascismo». La replica della Segre: «Stento a credere che parli così»

Cosa ha detto la ministra Roccella sulle "gite ad Auschwitz" e la risposta di Liliana Segre

segre roccella scontro giteRoccella e la polemica sulle “gite ad Auschwitz”, la ministra: “Andrò in Commissione Segre su antisemitismo di ieri e di oggi” - La nuova risposta della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, dopo la bufera per le sue parole, pronunciate in un convegno dell'Ucei, in merito ai viaggi ... Scrive lapresse.it

segre roccella scontro giteBufera sulle ‘gite’ ad Auschwitz. Roccella: “Utili solo all’antifascismo”. Ma Liliana Segre: “La verità fa male” -  La ministra si dice pronta ad andare in Commissione Antisemitismo: “Sinistra ipocrita, c ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Segre Roccella Scontro Gite