Segre-Roccella scontro su gite Auschwitz Ministra | Utili se antisemitismo consapevole
''È una vita che sono vicina al mondo ebraico, una vita che sono impegnata in questa battaglia contro pregiudizio e discriminazione, non dimenticate che vengo dai Radicali, che hanno sempre avuto una posizione molto chiara. La politica purtroppo oggi ribalta e strumentalizza qualsiasi cosa. La verità è che li ho toccati su un nervo scoperto". Lo dice in un'intervista a 'il Giornale' la ministra della Famiglia Eugenia Roccella chiarendo le parole pronunciate ieri sui viaggi di istruzione ad Auschwitz, che avevano innescato una polemica con Liliana Segre. La senatrice sopravvissuta ai campi di concentramento aveva replicato: "La memoria della Shoah fa male a chi ha scheletri nell'armadio". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: segre - roccella
Roccella: “Le gite ad Auschwitz servono per dire che l’antisemitismo è solo fascista”. Segre: “Stento a crederci”
Roccella: «Le gite scolastiche ad Auschwitz servono a dire che l'antisemitismo è solo del fascismo». La replica della Segre: «Stento a credere che parli così»
Cosa ha detto la ministra Roccella sulle "gite ad Auschwitz" e la risposta di Liliana Segre
Bufera per le accuse di Roccella alle “gite ad Auschwitz” Segre: come può averlo detto? La verità storica fa male a chi ha scheletri nell’armadio @adlogroscino, @Corriere - X Vai su X
Segre contro le dichiarazioni di Roccella: "La verità fa male solo a chi ha scheletri nell'armadio. Come fa a parlare di "gite" ad Auschwitz?" - facebook.com Vai su Facebook
Roccella e la polemica sulle “gite ad Auschwitz”, la ministra: “Andrò in Commissione Segre su antisemitismo di ieri e di oggi” - La nuova risposta della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, dopo la bufera per le sue parole, pronunciate in un convegno dell'Ucei, in merito ai viaggi ... Scrive lapresse.it
Bufera sulle ‘gite’ ad Auschwitz. Roccella: “Utili solo all’antifascismo”. Ma Liliana Segre: “La verità fa male” - La ministra si dice pronta ad andare in Commissione Antisemitismo: “Sinistra ipocrita, c ... Come scrive msn.com