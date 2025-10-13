Segni vivi urbani Monumenti e memoria collettiva | il convegno al cimitero della Villetta
Martedì 21 ottobre, alle ore 10:30, alla Galleria Sud del Cimitero Monumentale della Villetta, a Parma, l’Ordine degli Architetti PPC di Parma organizza il convegno “Segni vivi urbani. Monumenti e memoria collettiva”, in collaborazione in collaborazione con ADE Servizi cimiteriali e con il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: segni - vivi
? SEGNI VIVI URBANI Monumenti e memoria collettiva Martedì 21 ottobre – ore 10:30 Cimitero Monumentale della Villetta, Parma I monumenti non sono solo ricordi del passato, ma segni vivi nella città, tracce che parlano di chi siamo e di come costruia - facebook.com Vai su Facebook
"Segni vivi urbani. Monumenti e memoria collettiva": il convegno al cimitero della Villetta - Martedì 21 ottobre, alle ore 10:30, alla Galleria Sud del Cimitero Monumentale della Villetta, a Parma, l’Ordine degli Architetti PPC di Parma organizza il convegno “Segni vivi urbani. Lo riporta parmatoday.it