Segni vivi urbani Monumenti e memoria collettiva | il convegno al cimitero della Villetta

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre, alle ore 10:30, alla Galleria Sud del Cimitero Monumentale della Villetta, a Parma, l’Ordine degli Architetti PPC di Parma organizza il convegnoSegni vivi urbani. Monumenti e memoria collettiva”, in collaborazione in collaborazione con ADE Servizi cimiteriali e con il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segni - vivi

segni vivi urbani monumenti"Segni vivi urbani. Monumenti e memoria collettiva": il convegno al cimitero della Villetta - Martedì 21 ottobre, alle ore 10:30, alla Galleria Sud del Cimitero Monumentale della Villetta, a Parma, l’Ordine degli Architetti PPC di Parma organizza il convegno “Segni vivi urbani. Lo riporta parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Segni Vivi Urbani Monumenti