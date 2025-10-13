Seggi riaperti in Toscana affluenza in calo di 10 punti | 35,7%
Roma, 13 ott. (askanews) – Seggi riaperti in tutta la Toscana fino alle 15 per la seconda giornata di elezione di nuovo Presidente della Regione e nuovo Consiglio Regionale. Alle urne allestite in 3.922 seggi elettorali sono chiamati, in particolare, 3.007.106 elettori toscani: oltre 17 mila sono i diciottenni al primo voto, mentre 203mila i residenti all’estero suddivisi Nel pomeriggio, a seguire senza soluzione di continuità la chiusura dei seggi, avrà inizio oggi lo spoglio dei voti. Il primo dato riguarderà l’afffluenza definitiva alle urne. Che al termine della prima giornata di votazione è risultata del 35,7%: un calo verticale di 10 punti rispetto alle Regionali di cinque anni fa quando a chiusura seggi del primo giorno di elezioni alle urne si era presentato invece il 45,89% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
