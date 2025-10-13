Sedicicorto nelle scuole le recensioni dei ragazzi | Le imperfezioni fanno parte della nostra unicità
Anche per il 2025, si rinnova la proficua collaborazione tra il festival di cortometraggi Sedicicorto Forlì International Film Festival e il quotidiano di informazione online Forlitoday nell'ambito del concorso "MenoD5". Piccole grandi opere che raccontano tematiche molte vicine all'ambito.
Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "La guerra è ingiustizia e malvagità, ma c'è sempre una speranza"
Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "Confidarsi alleggerisce il peso che stai portando da solo"
Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "Una persona non si compra"
Una giornata in nome dell'impegno sociale a Sedicicorto con un momento dedicato al progetto di Pang'ono Pang'ono in Bangladesh, incontri con le scuole e i registi dei film presenti al festival