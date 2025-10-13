Sono le 3,30, la movida di Palermo scivola assonnata verso l’epilogo. Paolo Taormina, neppure ventun anni, sta mettendo a posto i tavolini del pub "O Scruscio", i cui titolari sono i suoi genitori. Il locale si trova in vicolo Lettighieri a pochi metri da piazza Spinuzza, all’Olivella, ritrovi uno dietro l’altro, a un alito di vento dal teatro Massimo. Paolo alza gli occhi, mentre sta impilando le sedie: sente delle urla e vede una decina di ragazzi che prendono di mira – a pugni e calci – un coetaneo finito a terra. Prima urla: "Oh, piantatela, qui stiamo lavorando, ci sono i carabinieri a cento metri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sedava la rissa, ucciso a 21 anni