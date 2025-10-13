Seconda giornata Basket Serie A 2025 2026 | il punto
Nella seconda giornata Basket Serie A 20252026 si confermano la Virtus Bologna, che batte 82-80 Udine ai supplementari, Brescia, che supera Trento per 72-63, e Tortona, 107-95 su Treviso. Prima gioia per Milano. che si aggiudica il derby con Varese(96-81). Bene anche Trieste, che s’impone su Napoli(84-79). Trapani piega Venezia(109-102), mentre Cantù e Cremona ottengono i primi due punti stagionali, rispettivamente contro Sassari(79-75) e Reggio Emilia(83-78). SECONDA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI UDINE-VIRTUS BOLOGNA 80-82 VARESE-MILANO. 61-94 BRESCIA-TRENTO 72-63 NAPOLI-TRIESTE 79-84 CANTÙ-REGGIANA 83-78 TRAPANI-VENEZIA 109-102 CREMONA-SASSARI 79-75 DERTHONA-TREVISO 107-95 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
