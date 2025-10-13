La scomparsa di Diane Keaton a 79 anni ha scosso il mondo del cinema, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, ammiratori e chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Tra tutti i tributi ricevuti, però, quello di Woody Allen si distingue per intensità emotiva e intimità. Il regista, infatti, ha affidato a un lungo e toccante articolo pubblicato su The Free Press i suoi ricordi personali, offrendo uno sguardo senza filtri su una delle partnership creative più iconiche della storia del cinema. “ A differenza di chiunque il pianeta abbia mai conosciuto o probabilmente conoscerà, il suo volto e la sua risata illuminavano qualsiasi spazio in cui entrasse “, ha scritto Allen, condensando in poche parole l’ essenza magnetica di un’attrice che ha ridefinito i canoni della recitazione e dello stile femminile sullo schermo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Se Huckleberry Finn fosse stato una donna bellissima, sarebbe stata lei”: il ricordo struggente di Woody Allen per Diane Keaton