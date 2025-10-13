Se hai una di queste malattie ti tolgono la patente | puoi andare solo a piedi

Temporeale.info | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prescrizioni del Codice della Strada per l’utilizzo della patente di guida, si va incontro alla revoca in caso di alcuni problemi di salute specifici Ci sono alcuni requisiti che ci permettono di essere autonomi nella nostra vita, come il possesso della patente di guida. Questo ci consente di poter effettuare i nostri spostamenti senza. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

se hai una di queste malattie ti tolgono la patente puoi andare solo a piedi

© Temporeale.info - Se hai una di queste malattie, ti tolgono la patente: puoi andare solo a piedi

In questa notizia si parla di: malattie - tolgono

hai malattie tolgono patenteNuovo Codice della Strada: ti revocano la patente se hai una di queste patologie - Il Nuovo Codice della Strada conferma l’importanza di assicurare che chi si mette al volante abbia i requisiti fisici e psicologici necessari ... Lo riporta msn.com

hai malattie tolgono patenteCodice della Strada: patente revocata se hai una di queste patologie - Il Codice della Strada regola con rigore l’idoneità fisica e psichica alla guida, stabilendo norme  per il rilascio e il rinnovo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hai Malattie Tolgono Patente