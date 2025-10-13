Se hai una di queste malattie ti tolgono la patente | puoi andare solo a piedi

Le prescrizioni del Codice della Strada per l’utilizzo della patente di guida, si va incontro alla revoca in caso di alcuni problemi di salute specifici Ci sono alcuni requisiti che ci permettono di essere autonomi nella nostra vita, come il possesso della patente di guida. Questo ci consente di poter effettuare i nostri spostamenti senza. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Se hai una di queste malattie, ti tolgono la patente: puoi andare solo a piedi

In questa notizia si parla di: malattie - tolgono

Dal 1° gennaio 2026 chi è affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche potrà avere 10 ore aggiuntive all’anno di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche. Non serve fare domanda all’INPS: è un rapporto interno con il datore di lavoro. Ma - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo Codice della Strada: ti revocano la patente se hai una di queste patologie - Il Nuovo Codice della Strada conferma l’importanza di assicurare che chi si mette al volante abbia i requisiti fisici e psicologici necessari ... Lo riporta msn.com

Codice della Strada: patente revocata se hai una di queste patologie - Il Codice della Strada regola con rigore l’idoneità fisica e psichica alla guida, stabilendo norme per il rilascio e il rinnovo. Lo riporta msn.com