Scuole occupato anche il nautico

Lunedì 13 ottobre 2025 gli studenti dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova hanno occupato la propria scuola. "Questa protesta - spiegano - è diretta sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di un'ostilità profonda da parte di tutto il corpo studentesco, sia contro le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it