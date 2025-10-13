Firenze, 13 ottobre 2025 – Non si fermano le occupazioni nelle scuole superiori fiorentine. Dopo la conclusione delle proteste al Machiavelli-Capponi, al Pascoli e al Michelangiolo, avvenute venerdì scorso, questa mattina l’onda è arrivata al liceo Rodolico. “I due plessi sono occupati e sono state informate le forze dell’ordine”, fa sapere il dirigente Pierpaolo Putzolu. Gli occupanti, prosegue il preside, “sarebbero alcune decine, molti con il volto coperto, e questo rende difficile capire se si tratti di studenti della scuola o di persone esterne”. “Siamo preoccupati per i possibili danni agli arredi e alle strutture”, aggiunge il preside. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, la protesta non si placa: scattano le occupazioni al Rodolico e al Russell-Newton