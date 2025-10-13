Scuole la protesta non si placa | scattano le occupazioni al Rodolico e al Russell-Newton
Firenze, 13 ottobre 2025 – Non si fermano le occupazioni nelle scuole superiori fiorentine. Dopo la conclusione delle proteste al Machiavelli-Capponi, al Pascoli e al Michelangiolo, avvenute venerdì scorso, questa mattina l’onda è arrivata al liceo Rodolico. “I due plessi sono occupati e sono state informate le forze dell’ordine”, fa sapere il dirigente Pierpaolo Putzolu. Gli occupanti, prosegue il preside, “sarebbero alcune decine, molti con il volto coperto, e questo rende difficile capire se si tratti di studenti della scuola o di persone esterne”. “Siamo preoccupati per i possibili danni agli arredi e alle strutture”, aggiunge il preside. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scuole - protesta
Sciopero generale del 22 settembre 2025: trasporti e scuole a rischio, protesta per Gaza
Sciopero generale per Gaza, dai trasporti alle scuole: gli orari e le città in cui si protesta
Sciopero generale per Gaza: trasporti, scuole e sanità, ecco cos’è a rischio e le piazze della protesta
Un documento con la firma di 60 docenti, solidarizza con gli studenti che occupano le scuole a Napoli per protesta contro il genocidio a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
? “La scuola non è un cantiere”. I genitori delle scuole Gentilino e Tabacchi in protesta http://dlvr.it/TNbCFM #Scuola #Protesta #Milano #Genitori #MassaMarmocchi - X Vai su X
Scuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica della facoltà di Lettere dell’Università ... Scrive ilmessaggero.it
Scuola: mons. La Placa (Ragusa), “no a cellulari in classe una grande opportunità per incontri veri” - Forse vi sembrerà un limite, ma potrebbe rivelarsi una grande opportunità. Lo riporta agensir.it