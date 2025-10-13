Scuola superiore è il momento di scegliere | ecco i migliori licei di Milano

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anno scolastico è appena iniziato ma per gli studenti di terza media è già tempo di decidere quale scuola superiore frequentare il prossimo anno. L'ultima classifica Eduscopio può essere un'utile guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scuola superiore 232 il momento di scegliere ecco i migliori licei di milano

© Ilgiorno.it - Scuola superiore, è il momento di scegliere: ecco i migliori licei di Milano

In questa notizia si parla di: scuola - superiore

Scuola superiore assegna compiti per le vacanze agli studenti che frequenteranno la prima classe. Ecco perché

Ricerca sul cancro, asse Napoli-Usa: via all’intesa Shro-Scuola superiore meridionale per gli studi oncologici

Straordinaria donazione di sangue alla Scuola Superiore di Polizia

Cerca Video su questo argomento: Scuola Superiore 232 Momento