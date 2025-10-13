Scuola elementare Villaggio I Maggio approvato l’intervento sulla copertura della mensa
La giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola elementare di Villaggio I Maggio. I lavori, per un investimento complessivo di 135 mila euro già finanziati, saranno mirati a potenziare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - elementare
Ruba dodici chili di grondaie di rame dalla scuola elementare di via Narni, arrestato
Alberi crollati per il maltempo: treni in tilt, danni a una scuola elementare
Medico di base in pensione, negli spazi dell'ex scuola elementare nascerà un ambulatorio medico
CRONACA - MASCHITO (PZ): IRROMPE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE E MINACCIA IL PERSONALE BRANDENDO UN ESTINTORE. ARRESTATO DAI CARABINIERI UNO STRANIERO. Le dinamiche familiari, specialmente quando coinvolgono la tutel Vai su Facebook
Rimini, scuola elementare Villaggio Primo Maggio: via all’intervento sulla copertura della mensa - La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola ... Secondo chiamamicitta.it
Nuova copertura e impianto antincendio per la mensa scolastica all'elementare di Villaggio Primo Maggio - La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola elementare di Villaggio I Maggio. Segnala altarimini.it