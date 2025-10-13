Scuola elementare Villaggio I Maggio approvato l’intervento sulla copertura della mensa

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola elementare di Villaggio I Maggio. I lavori, per un investimento complessivo di 135 mila euro già finanziati, saranno mirati a potenziare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - elementare

Ruba dodici chili di grondaie di rame dalla scuola elementare di via Narni, arrestato

Alberi crollati per il maltempo: treni in tilt, danni a una scuola elementare

Medico di base in pensione, negli spazi dell'ex scuola elementare nascerà un ambulatorio medico

scuola elementare villaggio maggioRimini, scuola elementare Villaggio Primo Maggio: via all’intervento sulla copertura della mensa - La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola ... Secondo chiamamicitta.it

scuola elementare villaggio maggioNuova copertura e impianto antincendio per la mensa scolastica all'elementare di Villaggio Primo Maggio - La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola elementare di Villaggio I Maggio. Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Elementare Villaggio Maggio