Scrittori in biblioteca | presentazione del libro-gioco Le stanze del cuor-musica di Marta Tropeano

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dialogheremo con Francesca Ciani che ha curato la Prefazione del nuovo libro-gioco "Le stanze del Cuor-Musica" edito da Le Stanze di Lele - Piccola Casa Editrice Indipendente con le illustrazioni di Maestra Ami & le musiche a cura di Simona ArioliVi aspettiamo alla presentazione in Biblioteca. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scrittori - biblioteca

