"Salvini appeso ". È solo una delle ultime dimostrazioni di democrazia della sinistra italiana, che ha spesso questo tipo di esternazioni nei confronti degli esponenti di centrodestra che, per altro, raramente raccolgono la solidarietà della sinistra parlamentare. " Su un muro di Milano, in corso Plebisciti. Ecco il pacifico pensiero dei 'buoni'. Nessuna paura, avanti ancora più forti ", scrive Matteo Salvini sui suoi social, pubblicando la scritta sul muro. Ovviamente non è la prima volta, perché solo pochi giorni fa, a Genova, era comparsa un'altra scritta non meno violenta: " Salvini come Kirk ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scritta choc su un muro a Milano contro Matteo Salvini. Il ministro:"Nessuna paura"

