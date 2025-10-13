Scossa di terremoto in mare sul Gargano la prima dopo il sisma di magnitudo 3.6

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona cosiddetta ‘Costa Garganica’ alle 11.29 del 13 ottobre, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9377, 15.4845 a una profondità di 23 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

Scossa di #terremoto nel #MarIonio Meridionale: magnitudo 2.8 registrata in serata | DATI e MAPPE - X Vai su X

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 15,35 ai Campi Flegrei, ad una profondità approssimativa di circa 2 chilometri Vai su Facebook

SCOSSE Terremoto avvertito a Lesina e sul Gargano: magnitudo 3.6 - La zona del Gargano è nota per una moderata attività sismica, legata ai movimenti della crosta terrestre nel basso Adriatico. Riporta statoquotidiano.it

Terremoto sul Gargano: scossa nettamente avvertita in provincia di Foggia e nel vicino Molise - Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre 2025, tra la Puglia settentrionale e il Molise. Come scrive inmeteo.net