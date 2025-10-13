Scoppia un incendio in un palazzo di 4 piani a Gardone Riviera | evacuato l'edificio grave il custode
Un incendio è scoppiato intorno alle 4 del 13 ottobre in una palazzina di Gardone Riviera (Brescia). Dieci persone sono state evacuate, due sono rimaste intossicate in modo serio. Il custode 55enne è stato rianimato sul posto e trasportato in ospedale per ustioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
