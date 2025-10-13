Scoppia un incendio in un palazzo di 4 piani a Gardone Riviera | evacuato l'edificio grave il custode

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato intorno alle 4 del 13 ottobre in una palazzina di Gardone Riviera (Brescia). Dieci persone sono state evacuate, due sono rimaste intossicate in modo serio. Il custode 55enne è stato rianimato sul posto e trasportato in ospedale per ustioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoppia - incendio

Giugliano. Getta sigaretta accesa in casa: scoppia incendio, arrestata 47enne

Paura al Tratturo Camporeale, scoppia un incendio in una villa: auto e giardino divorati dalle fiamme

Scoppia un rogo nella villetta pignorata: si indaga per incendio doloso

scoppia incendio palazzo 4Scoppia un incendio in un palazzo di 4 piani a Gardone Riviera: evacuato l’edificio, grave il custode - Un incendio è scoppiato intorno alle 4 del 13 ottobre in una palazzina di Gardone Riviera ... Come scrive fanpage.it

Scoppia un incendio nel palazzo: fiamme domate in 30 minuti, ma alcuni residenti restano intossicati - 30 di oggi, sabato 9 agosto 2025, quando la Sala Operativa, una volta ricevuta la segnalazione della presenza di fuoco in un appartamento al terzo ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Incendio Palazzo 4