Scoppia un incendio in casa | anziano si rifugia al piano superiore e viene salvato da due vicini con una scala

13 ott 2025

Un 92enne è rimasto intrappolato in casa a causa di un incendio scoppiato intorno alle 11 del 13 ottobre a Poggio Rusco (Mantova). Due giovani vicini si sono accorti di quanto stava accadendo e, con una scala a pioli, hanno raggiunto l'anziano e lo hanno tratto in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scoppia incendio casa anzianoStoppiaro, uomo di 92 anni intrappolato in casa dalle fiamme salvato dai due vicini di casa - L'incendio, nato da un cortocircuito, aveva bloccato il pian terreno e l'anziano ha chiesto aiuto dalla finestra: i vicini, originari del Marocco, l'hanno sentito e sono saliti al primo piano con una ... Segnala msn.com

