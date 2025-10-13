Scoppia la rissa sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro
Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t.u.l.p.s., l’attività di un esercizio pubblico nel centro cittadino. Il Questore di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico ubicato nel Centro cittadino a seguito di una violenta rissa verificatasi qualche giorno fa nelle sue immediate pertinenze. Inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato anche a seguito di diversi controlli effettuati dal reparto volanti della locale Questura grazie ai quali è stato appurato che l’esercizio pubblico in questione è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scoppia - rissa
Us Open, scoppia la lite sotto rete: rissa sfiorata tra Ostapenko e Townsend
Pugni, calci e uomini gettati in piscina: scoppia una maxi rissa a bordo piscina durante l’addio al celibato, il video è virale su TikTok
La violenza in centro a Noceto scoppia alle 2 di notte: rissa tra due gruppetti
Durante l’ultima edizione del Romics, è scoppiata una rissa tra espositori per carte Pokémon. La polizia è dovuta intervenire per calmare gli animi. https://gametimers.it/rissa-al-romics-per-carte-pokemon-tensione-nella-fiera-romana-interviene-la-polizia/ #R Vai su Facebook
#Terni: #scoppia #rissa a due passi dal #Comune. Poi è fuggi fuggi https://umbriaon.it/terni-scoppia-rissa-a-due-passi-dal-comune-poi-e-fuggi-fuggi/… #Umbria #sicurezza #poliziadiStato - X Vai su X
Scoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t. Come scrive lanazione.it
Montoro, rissa con utilizzo di armi in un bar: sospesa attività commerciale - Il Questore della provincia di Avellino, a seguito di gravi fatti avvenuti all’interno e all’esterno di un bar ubicato nel Comune di Montoro, all’esito degli accertamenti condotti dai ... Si legge su corriereirpinia.it