Scoppia la rissa sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 13 ottobre 2025 –  Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t.u.l.p.s., l’attività di un esercizio pubblico nel centro cittadino. Il Questore di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico ubicato nel Centro cittadino a seguito di una violenta rissa verificatasi qualche giorno fa nelle sue immediate pertinenze. Inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato anche a seguito di diversi controlli effettuati dal reparto volanti della locale Questura grazie ai quali è stato appurato che l’esercizio pubblico in questione è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scoppia la rissa sospesa dal questore per 15 giorni l8217attivit224 di locale del centro

© Lanazione.it - Scoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro

In questa notizia si parla di: scoppia - rissa

Us Open, scoppia la lite sotto rete: rissa sfiorata tra Ostapenko e Townsend

Pugni, calci e uomini gettati in piscina: scoppia una maxi rissa a bordo piscina durante l’addio al celibato, il video è virale su TikTok

La violenza in centro a Noceto scoppia alle 2 di notte: rissa tra due gruppetti

scoppia rissa sospesa questoreScoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t. Come scrive lanazione.it

scoppia rissa sospesa questoreMontoro, rissa con utilizzo di armi in un bar: sospesa attività commerciale - Il Questore della provincia di Avellino, a seguito di gravi fatti  avvenuti all’interno e all’esterno di un bar ubicato nel Comune di Montoro, all’esito degli accertamenti condotti dai ... Si legge su corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Rissa Sospesa Questore