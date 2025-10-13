Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t.u.l.p.s., l’attività di un esercizio pubblico nel centro cittadino. Il Questore di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico ubicato nel Centro cittadino a seguito di una violenta rissa verificatasi qualche giorno fa nelle sue immediate pertinenze. Inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato anche a seguito di diversi controlli effettuati dal reparto volanti della locale Questura grazie ai quali è stato appurato che l’esercizio pubblico in questione è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro