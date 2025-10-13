scoppia il caos fuori dal locale non riescono a entrare alla festa spruzzano spray al peperoncino

Scoppia il parapiglia nella notte in un locale di via Mattei: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino fuori dalla discoteca contro il personale addetto alla sicurezza. È accaduto tutto attorno alle 3.30 della notte tra sabato e ieri e ha riguardato una delle due sale, la più piccola, che era stata affittata per una festa privata. Al BoMa Club era in corso la serata ’Opening Giostrà’ nella sala grande con un target adulto, mentre nella sala piccola, ex Giostrino (con capienza 200 persone circa), si stava svolgendo una festa privata organizzata da un gruppo di ballo - quindi sganciata dalla gestione principale del locale - quando, verso fine serata, dopo le 3, un gruppetto di ragazzi (attorno ai 23-24 anni) hanno iniziato a insistere per entrare e partecipare alla festicciola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

