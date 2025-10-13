Scoperta una piazza di spaccio in via Mulino a Vento 28enne nascondeva droga e una pistola

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, con il supporto di una squadra specializzata nel contrasto dei reati sul territorio hanno tratto in arresto un pregiudicato di 28 anni, che aveva nella propria disponibilità una pistola clandestina, munizioni e droga. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: scoperta - piazza

