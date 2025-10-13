Scoperta discarica abusiva in cortile condominiale nei guai 38enne

Casertanews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della locale Stazione di Maddaloni hanno scoperto nel pomeriggio del 13 ottobre 2025 una discarica abusiva all’interno di un cortile condominiale, denunciando un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, per gestione illecita di rifiuti.L’operazione rientra nei controlli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

