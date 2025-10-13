Scontro tra auto bimbo di 10 anni resta ferito | è grave al Santobono

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale ad Apollosa, in provincia di Benevento. Cinque feriti, tra i quali un bimbo di 10 anni: trasportato in elicottero al Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Benevento, scontro tra auto: paura nella zona alta. Cinque feriti, bimba finisce al Santobono - Paura, ieri mattina, nella zona alta di Benevento, all'incrocio tra via Ferrannini e via Addabbo, a pochi passi dalla scuola primaria "Bilingue", a causa di un violento incidente che ha coinvolto due ... Da ilmattino.it

