Scontro tra auto bimbo di 10 anni resta ferito | è grave al Santobono
Incidente stradale ad Apollosa, in provincia di Benevento. Cinque feriti, tra i quali un bimbo di 10 anni: trasportato in elicottero al Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Una curva maledetta: morte del poliziotto in moto, lo scontro con l’auto guidata da ubriaco
Scontro tra auto e camper sulla Statale: c'è un ferito
Tragedia sulla Bussentina, scontro auto-moto: morti Saverio Spina e la moglie Antonietta Aluotto. A Monte San Giacomo, proclamato lutto cittadino Servizio: Maria Emilia Cobucci - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, scontro auto-bici alla “Madonnella” https://ilfaroonline.it/2025/10/08/fiumicino-scontro-auto-bici-alla-madonnella/620123/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Scontro tra auto, bimbo di 10 anni resta ferito: è grave al Santobono - Cinque feriti, tra i quali un bimbo di 10 anni: trasportato in elicottero al Santobono di Napoli ... fanpage.it scrive
Benevento, scontro tra auto: paura nella zona alta. Cinque feriti, bimba finisce al Santobono - Paura, ieri mattina, nella zona alta di Benevento, all'incrocio tra via Ferrannini e via Addabbo, a pochi passi dalla scuola primaria "Bilingue", a causa di un violento incidente che ha coinvolto due ... Da ilmattino.it