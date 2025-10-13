Scontro tra ambulanza e tre auto | quattro feriti anche una minorenne

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Incidente stradale a Ripa di Olmo alle porte di Arezzo. Coinvolte un’ambulanza e tre auto. Quattro i feriti, tra cui una minorenne. È successo intorno alle 18 di oggi, lunedì 13 ottobre. L’ambulanza si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento con gli altri tre veicoli. In base alle prime informazioni uno dei feriti era il paziente che veniva trasportato dal mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenuti l’autoinfermieristica Arezzo, della Misericordia di Arezzo, della Croce Rossa di Arezzo, della Croce Bianca di Arezzo, la polizia municipale di Arezzo e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra ambulanza e tre auto: quattro feriti, anche una minorenne

In questa notizia si parla di: scontro - ambulanza

