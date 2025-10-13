Scontro politico sulla riforma dei dirigenti in Regione
Il 14 ottobre la discussione del disegno di legge che introduce in Regione nuove figure come il responsabile dell'attuazione del programma. “Avremo un esborso annuale da 1.8 milioni in più e un organo di valutazione esposto alle interferenze politiche”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
