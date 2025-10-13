Scontri con la polizia davanti a palazzo Marino | pro-Pal cercano di entrare in comune

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse decine di manifestanti hanno cercato di occupare palazzo Marino nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre dopo che il consiglio comunale di Milano ha deciso di non interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e in generale i rapporti con Israele.I manifestanti, arrivata la notizia, hanno cercato di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontri - polizia

Serbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad

Berlino, scontri tra Polizia e manifestanti pro-Pal, calci e pugni dagli agenti, testimone: “Nazisti, genocidio fatto anche in Germania” - VIDEO

Ultrà pro Pal a Torino, 17 misure cautelari per i violenti campioni di scontri e e attacchi alla polizia

scontri polizia davanti palazzoMilano resta gemellata con Tel Aviv: scontri e cariche davanti a Palazzo Marino - Appresa la notizia della bocciatura dell’ordine del giorno dei Verdi, i manifestanti Pro Pal tentano di sfondare il cordone delle forze dell’ordine e vengono respinti. Come scrive ilgiorno.it

scontri polizia davanti palazzoBerna, scontri con la polizia durante la manifestazione pro Palestina - Il raduno non autorizzo è partito davanti alla stazione - Si legge su rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Scontri Polizia Davanti Palazzo