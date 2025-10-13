Scontri con la polizia a Milano | pro-Pal cercano di entrare nella sede del Comune
Prima gli slogan e la pressione che sale, poi i tafferugli con le forze dell’ordine. La rabbia della piazza è esplosa intorno alle 18.20 di lunedì 13 ottobre, quando il consiglio comunale di Milano ha deciso di non interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e, in generale, i rapporti con Israele. 🔗 Leggi su Today.it
Scontri sull'A2, la Polizia indaga sulla rissa tra tifosi di Casertana e Catania: sotto esame chat e social
Manifestazione Pro Pal a Berlino, durissimi scontri tra la polizia e i manifestanti
Scontri con la polizia davanti a palazzo Marino: pro-Pal cercano di entrare in comune - Diverse decine di attivisti ha cercato di occupare palazzo Marino quando il consiglio comunale ha deciso di andare avanti sul gemellaggio con Tel Aviv ... Come scrive milanotoday.it
Milano resta gemellata con Tel Aviv: scontri e cariche davanti a Palazzo Marino. Timori per il corteo spontaneo - Appresa la bocciatura dell’ordine del giorno dei Verdi, i manifestanti Pro Pal tentano di sfondare il cordone delle forze dell’ordine ed entrare in Comune: respinti. Da msn.com