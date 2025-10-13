Scontri con la polizia a Milano | pro-Pal cercano di entrare nella sede del Comune

Prima gli slogan e la pressione che sale, poi i tafferugli con le forze dell’ordine. La rabbia della piazza è esplosa intorno alle 18.20 di lunedì 13 ottobre, quando il consiglio comunale di Milano ha deciso di non interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e, in generale, i rapporti con Israele. 🔗 Leggi su Today.it