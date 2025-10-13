Sconti su Playstation Nintendo e Pc in sconto | Wolfenstein Darkest Dungeon The Witcher

Scelta ampia e variegata per gli sconti di questa settimana. Su tutte le piattaforme sono disponibili in offerta titoli premiati e noti, in grado di soddisfare ampie fette dell'utenza delle principali console e del Pc. Per gli amanti dell'horror ci sono The Sinking City: Remastered e Bendy and the Ink Machine, mentre i fan della strategia potranno trovare soddisfazione in 9 Kings, Kingdom: Two Crowns e Cities: Skyline. Non rimarranno a bocca asciutta neanche gli appassionati di giochi di ruolo e di azione, con pesi massimi del calibro di The Witcher 3, Wolfenstein: The New Order e God of War: Ragnarok. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

