Scongiurare l’aumento dei prezzi

di Franco Fronzoni Proprio su questo meritorio Editoriarato, tempo fa (dicembre 2023), ebbi a scrivere un ammonimento per il controllo del prezzo del gas, onde evitare un aumento generalizzato, conseguenziale, di tutti i prezzi al consumo, a danno dell’economia in genere e di tutti noi cittadini dello Stato. Non fui preso in considerazione, ed il costo di tutti i prodotti avvenne in maniera generalizzata. Nemo propheta in patria, pazienza. Oggi, con tutti gli avvenimenti guerreschi da una parte e dei Governi nazionali di tutto il Mondo (a cominciare dai dazi Trumpiani) siamo nelle medesime condizioni di quel tempo, ma in condizione generalizzata; pericolosissima evenienza che deve essere assolutamente evitata! Ne è evidente ed utile, la sua necessità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it