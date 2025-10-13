Scomparso da 15 anni ora la scoperta da brividi | come l’hanno trovato

Un caso di cronaca nera ha sconvolto la città di Valencia, in Spagna. Nel quartiere popolare Fuensanta, i resti mummificati di un uomo di 86 anni sono statrinvenuti nella sua abitazione, a quindici anni di distanza dal decesso. La scoperta, avvenuta in modo del tutto casuale, ha lasciato senza parole la comunità locale e sollevato interrogativi inquietanti sulle falle dei sistemi di controllo sociale e amministrativo. Per anni nessuno si era accorto della sua assenza, fino a quando un banale incidente domestico ha riportato alla luce una storia di solitudine estrema. Leggi anche: “Boom di casi, come negli anni ’70”: bambini in quarantena e picco anche tra adulti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

