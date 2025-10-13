Scomparso da 15 anni ora la scoperta da brividi | come l’hanno trovato
Un caso di cronaca nera ha sconvolto la città di Valencia, in Spagna. Nel quartiere popolare Fuensanta, i resti mummificati di un uomo di 86 anni sono statrinvenuti nella sua abitazione, a quindici anni di distanza dal decesso. La scoperta, avvenuta in modo del tutto casuale, ha lasciato senza parole la comunità locale e sollevato interrogativi inquietanti sulle falle dei sistemi di controllo sociale e amministrativo. Per anni nessuno si era accorto della sua assenza, fino a quando un banale incidente domestico ha riportato alla luce una storia di solitudine estrema. Leggi anche: “Boom di casi, come negli anni ’70”: bambini in quarantena e picco anche tra adulti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: scomparso - anni
Giacomo Fabris scomparso da giorni a 21 anni da Ardea: “Aiutateci a trovarlo, ha bisogno dei suoi farmaci”
Cavallino, trovato nella notte il corpo del bimbo di 6 anni scomparso sul bagnasciuga | Il soccorritore: «Una sagoma, lui era adagiato sul fondale»
“Scomparso otto anni fa a causa dell’uragano Harvey e ritrovato a 480 chilometri di distanza”: il cane Blue ha fatto finalmente ritorno a casa
Cesare Paciotti è scomparso all'età di 67 anni Vai su Facebook
Spagna, la tempesta Alice porta alla luce il corpo di un uomo scomparso 15 anni fa - Allagamenti provocati dalla tempesta Alice in Spagna portano alla luce resti di uomo scomparso da 15 anni. Lo riporta notizie.it
Scomparso Teo, il «gatto di Garibaldi»: il quartiere si mobilita - Teo il gatto, da 15 anni viveva accanto alla statua di Garibaldi in piazza Castello a Pavia: malato di cuore, faceva compagnia a chi stava lì ai giardini, ma ora è scomparso da quattro giorni. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it