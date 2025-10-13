Scomparsa nel 1994 arrestato dopo 31 anni un uomo per l'omicidio di una 13enne in Regno Unito
Un uomo già detenuto è stato arrestato nel Regno Unito per l’omicidio di Lindsay Jo Rimer, 13 anni, scomparsa 31 anni fa nel West Yorkshire. Il corpo fu trovato mesi dopo strangolato nel canale di Rochdale. La polizia indaga contattando testimoni locali, mentre la famiglia spera finalmente nella giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
