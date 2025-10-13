Scomparsa nel 1994 arrestato dopo 31 anni un uomo per l'omicidio di una 13enne in Regno Unito

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo già detenuto è stato arrestato nel Regno Unito per l’omicidio di Lindsay Jo Rimer, 13 anni, scomparsa 31 anni fa nel West Yorkshire. Il corpo fu trovato mesi dopo strangolato nel canale di Rochdale. La polizia indaga contattando testimoni locali, mentre la famiglia spera finalmente nella giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scomparsa - arrestato

Dopo nove anni risolto il caso della scomparsa di Momcilo Bakal: trovato il corpo, un arrestato per omicidio

Donna scomparsa in Gallura, arrestato il re del vino di Arzachena, Emanuele Ragnedda. Ore decisive per le indagini

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, arrestato Emanuele Ragnedda, imprenditore del vino bianco più caro d'Italia, tentava fuga in barca

scomparsa 1994 arrestato dopoScomparsa nel 1994, arrestato dopo 31 anni un uomo per l’omicidio di una 13enne in Regno Unito - Un uomo già detenuto è stato arrestato nel Regno Unito per l’omicidio di Lindsay Jo Rimer, 13 anni, scomparsa 31 anni fa nel West Yorkshire ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa 1994 Arrestato Dopo