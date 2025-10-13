Scompare nel nulla durante l' escursione poi lo trovano senza vita

Trentotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita in tragedia la ricerca di un escursionista 67enne, originario della provincia di Venezia, per cui si erano attivati i soccorritori a seguito del suo mancato rientro. L’uomo, in base a quanto emerso, aveva detto ai familiari di voler raggiungere il Monte Caviojo, in quel di Arsiero (nelle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scompare - durante

Antonio Blaganò lascia la guardia medica durante il turno e scompare, il figlio: "Indagate per omicidio o sequestro"

Terzo evaso da Bollate in 81 giorni. Scompare durante un permesso: è caccia al rom serbo David Savic

Il giornalista Alec Luhn scompare durante un’escursione in solitaria in Norvegia: trovato vivo dopo 5 giorni

Scompare durante un’escursione su vulcano in Indonesia, trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo - Juliana Marins, una giovane brasiliana di 26 anni originaria di Rio de Janeiro, è morta tragicamente durante un’escursione sul Monte Rinjani, un imponente vulcano attivo situato sull’isola di Lombok, ... Secondo blitzquotidiano.it

Il giornalista Alec Luhn scompare durante un’escursione in solitaria in Norvegia: trovato vivo dopo 5 giorni - Il giornalista americano Alec Luhn era scomparso durante un'escursione in un parco nazionale norvegese ed è stato ritrovato vivo dopo cinque giorni. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scompare Durante Escursione Trovano