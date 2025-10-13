Sciopero Usb in piazza i precari della giustizia | presidio anche a Reggio Calabria

L’Unione sindacale di base sarà in piazza Italia, davanti alla prefettura, mercoledì 15 ottobre con lo sciopero nazionale dei precari della Giustizia e con un presidio territoriale alle ore 10 a Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di ottenere la stabilizzazione, il riconoscimento della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio, USB in piazza per la stabilizzazione dei precari della Giustizia - A Reggio Calabria, come in tutto il Paese, USB sarà in piazza per pretendere risposte e non proclami, per affermare che la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici non può essere oggetto di ... Riporta citynow.it

Sciopero dei precari della giustizia ad Ancona, 'stabilizzateci' - Una giornata di sciopero per chiedere la stabilizzazione del personale precario che lavora nella giustizia. Si legge su ansa.it