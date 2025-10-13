Sciopero nazionale per il mancato rinnovo del contratto per il settore Igiene ambientale | l' Abruzzo scende in piazza a Pescara
Sciopero con presidio sotto la prefettura di Pescara del settore Igiene Ambientale venerdì 17 ottobre. L’Abruzzo aderisce alla protesta nazionale con lavoratori e lavoratrici che presidieranno il Palazzo del Governo per chiedere salari dignitosi, più sicurezza, più tutele e un contratto che li. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale
Sciopero nazionale, servizio non garantito Il giorno 17 ottobre, conseguentemente alla proclamazione di sciopero nazionale, non potranno essere garantiti i servizi ai centri di raccolta e agli sportelli. Continueranno invece normalmente a funzionare le attività d - facebook.com Vai su Facebook
? Aggiornamento sciopero nazionale: M2 chiude tra Garibaldi e Cologno Nord/Gessate (i treni ancora in viaggio arrivano a destinazione). Resta in servizio tra Garibaldi e Assago. - X Vai su X
Sciopero nazionale per il mancato rinnovo del contratto per il settore Igiene ambientale: l'Abruzzo scende in piazza a Pescara - Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel al fianco dei lavoratori il 17 ottobre per chiedere salari più dignitosi, più sicurezza e più tutele con i temi nazionali che si intrecciano a quelli locali tr ... ilpescara.it scrive
Raccolta rifiuti, lo sciopero del 17 ottobre al centro dell’incontro Fit Cisl - PALERMO – Lo sciopero nazionale dei servizi ambientali, previsto per il prossimo 17 ottobre , indetto per via del mancato rinnovo del contratto nazionale di settore, è stato oggi al centro di un ... Lo riporta livesicilia.it