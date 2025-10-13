Sciopero nazionale nei servizi ambientali | possibili disagi nella raccolta dei rifiuti

Pisatoday.it | 13 ott 2025

Possibili disagi nella raccolta rifiuti il prossimo 17 ottobre, in quanto è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori dell'igiene ambientale. A promuoverlo, per l'intera giornata, sono stati i sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel. Il motivo riguarda il mancato rinnovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

