Sciopero nazionale igiene ambientale | i lavoratori Amiu incrociano le braccia

I lavoratori dell'igiene ambientale - compresi quelli di Amiu - incroceranno le braccia venerdì 17 ottobre: lo sciopero è indetto a livello nazionale da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Nella stessa giornata ricordiamo che è previsto anche lo sciopero di Amt organizzato da Cub Trasporti.

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale

