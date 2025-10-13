Sciopero Eav di 4 ore lunedì di disagi per i pendolari tra Napoli e provincia

Sciopero di 4 ore sulle linee vesuviane Eav e ritardi di 15 minuti sulla Cumana: mattinata di disagi per pendolari e studenti diretti a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - luned

Lunedì 13 ottobre sciopero di 4 ore per le linee vesuviane Eav. Disagi anche sulla metro Linea 1, che chiuderà in anticipo per 4 giorni a causa di lavori di manutenzione. Previsti disservizi in diverse fasce orarie, soprattutto serali. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero lunedì 22 settembre. Info e orari @RegioneLazio https://cotralspa.it/modifiche-al-servizio/?newsId=A4221… - X Vai su X

Sciopero Eav di 4 ore, lunedì di disagi per i pendolari tra Napoli e provincia - Sciopero di 4 ore sulle linee vesuviane Eav e ritardi di 15 minuti sulla Cumana: mattinata di disagi per pendolari e studenti diretti a Napoli ... Si legge su fanpage.it

Lunedì nuovo sciopero in Eav, le corse garantite - Eav comunica che per lunedì 13 ottobre 2025 l'organizzazione sindacale Faisa Confail ha proclamato uno sciopero aziendale ... Scrive sorrentopress.it