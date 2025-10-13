Sciopero aereo il 13 ottobre rischio caos e ritardi a Fiumicino e Ciampino

Lunedì 13 ottobre il personale del trasporto aereo aderente al sindacato Fast Consal incrocerà le braccia dalle 12 alle 16. Lo sciopero riguarda anche gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: previsti ritardi e cancellazioni. Garantiti i voli da e per la Toscana per le elezioni regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

