Scioperi dal 14 al 18 ottobre 5 giornate consecutive di disagi | chi si ferma
Dopo la prima giornata di stop del 13 ottobre, l’Italia si prepara a una nuova settimana di disagi nei trasporti. Dal 14 al 18 ottobre sono previste cinque giornate consecutive di scioperi, che coinvolgeranno taxi, trasporto pubblico locale, merci su rotaia e servizi ferroviari. Prosegue l’autunno caldo che mette alla prova pendolari e viaggiatori, anche se sono previste delle fasce di garanzia. 14 ottobre, sciopero taxi e trasporti merci. La seconda giornata di mobilitazione della settimana, dopo il 13 ottobre, proseguirà con forti disagi per chi si sposta in città e per il settore logistico. A Napoli, numerose sigle sindacali, Federtaxi-Cisal, Fast-Confsal Taxi, Sitan-Atn, Orsa-Taxi, TassistI di Base, Confail, Ugl-Taxi, Unimpresa Mobilità, Uritaxi e Uti, hanno indetto uno sciopero del servizio taxi comunale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: scioperi - ottobre
