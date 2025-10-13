Schlein esulta | Centrosinistra avanti sul centrodestra dopo i voti di Toscana Marche e Calabria

Firenze, 13 ottobre 2025 – "Chi si era affrettato a dichiarare la fine del campo largo è stato smentito, siamo in buona salute e ci prepariamo a vincere anche le prossime regionali”.  Elly Schlein tira le fila delle elezioni  in Toscana  che hanno sancito la larga vittoria di Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centronistra: i risultati le consentono di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi, dopo la sonora sconfitta della coalizione con dentro i Cinque Stelle in Calabria, le aveva contestato una strategia perdente. Anche a sinistra.   “C'è stata una grandissima affermazione del Pd – sottolinea dal comitato di Eugenio Giani di Firenze la segretaria dem –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

