Schlein esulta | Centrosinistra avanti sul centrodestra dopo i voti di Toscana Marche e Calabria
Firenze, 13 ottobre 2025 – "Chi si era affrettato a dichiarare la fine del campo largo è stato smentito, siamo in buona salute e ci prepariamo a vincere anche le prossime regionali”. Elly Schlein tira le fila delle elezioni in Toscana che hanno sancito la larga vittoria di Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centronistra: i risultati le consentono di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi, dopo la sonora sconfitta della coalizione con dentro i Cinque Stelle in Calabria, le aveva contestato una strategia perdente. Anche a sinistra. “C'è stata una grandissima affermazione del Pd – sottolinea dal comitato di Eugenio Giani di Firenze la segretaria dem –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
