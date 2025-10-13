Schlein celebra la vittoria di Giani | Una gioia splendida speranza per il futuro

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il nuovo presidente della Toscana, il governatore uscente Eugenio Giani, dopo la vittoria alle elezioni regionali ha detto: "Elly Schlein è stata sempre presente e vicina". Quando ormai per il candidato del centrodestra il distacco di voti era troppo ampio per essere colmato, la segretaria del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Elly Schlein celebra la vittoria di Giani: "Una gioia splendida, speranza per il futuro"

Elly Schlein celebra la vittoria di Giani: "Una gioia splendida, speranza per il futuro" - La segretaria del Partito Democratico alla sede del governatore della Regione Toscana, al secondo mandato conseutivo, e rivendica: "La Lega crolla". today.it scrive

schlein celebra vittoria gianiRegionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Il 47,73% al voto, il 14,47% in meno del 2020 (ANSA) ... Secondo ansa.it

