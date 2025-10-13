Schillaci in manovra fondi per assumere medici e infermieri

«Stiamo lavorando sulla prossima legge finanziaria e, come ho anticipato in altre occasioni, arriveranno ulteriori risorse per la sanità. Risorse che vogliamo investire per sostenere nuove assunzioni di medici e soprattutto di infermieri e per migliorare le loro retribuzioni». È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato alla XX edizione del Forum annuale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

