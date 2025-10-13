Schifani convoca il vertice maggioranza FdI chiede l' abolizione del voto segreto

Al vertice di centrodestra che si riunirà in tarda mattinata a Palermo, convocato dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, Fratelli d’Italia chiederà l’abolizione del voto segreto. embedpost id="2113359" Si tratta di una delle richieste, secondo quanto trapela, che il commissario di FdI in Sicilia Luca Sbardella metterà sul tavolo agli alleati assieme ad altri punti fondamentali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

