Schifani chiama Piantedosi vertice a Roma sulla sicurezza | a Palermo le opposizioni chiedono un Consiglio straordinario
Dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso in via Spinuzza davanti al locale di proprietà della sua famiglia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha contattato telefonicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per discutere la situazione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
