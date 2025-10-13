Schiena e bicipiti da manuale | 30 minuti che valgono ore di palestra

Un allenamento di 30 minuti? non sarebbe male. Perché c'è da ammetterlo: spesso l'ostacolo più grande tra noi e un allenamento serio non è la mancanza di tempo, ma l' eccesso di complicazioni. Troppe macchine, troppi esercizi, troppe variabili. E se invece bastasse davvero poco? Un paio di manubri regolabili e trenta minuti del vostro tempo. Fine della storia. Il metodo Stirling per un allenamento di 30 minuti davvero efficace. Il trainer James Stirling, aka Lonfon Fitness Guy, ha messo a punto un circuito che fa esattamente questo: elimina il superfluo e punta dritto al muscolo. Sei esercizi, quattro round, focus assoluto sui movimenti di trazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

