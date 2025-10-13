Schianto in moto in piazza Giusti ricoverato in codice rosso

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 22 di domenica 12 ottobre 2025 in piazza Giusti a San Fruttuoso.Sul posto, oltre alla polizia locale anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 3 e un'ambulanza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - moto

Schianto in moto, muore a 41 anni. Incidente sulla strada delle tragedie

Violento schianto con la moto: ragazzo lotta per la vita all'ospedale Civile

Orrore in strada, schianto tra auto e moto. 26enne muore sul colpo: lascia una bimba piccola

Cerca Video su questo argomento: Schianto Moto Piazza Giusti