Schianto in moto in piazza Giusti ricoverato in codice rosso
Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 22 di domenica 12 ottobre 2025 in piazza Giusti a San Fruttuoso.Sul posto, oltre alla polizia locale anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 3 e un'ambulanza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
