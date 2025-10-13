Schianto frontale tra moto e auto | Lara muore a 16 anni ferita la sorellina

Ancora un drammatico incidente stradale, ancora una giovane vita spezzata. Una ragazza di 16 anni, Lara Lorenzini, ha perso la vita nello schianto avvenuto poco dopo le 18 di ieri, domenica 12 ottobre, a Isolabona, in provincia di Imperia. La moto enduro su cui viaggiava la giovane, studentessa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: schianto - frontale

